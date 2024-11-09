Рауль Асенсио - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Асенсио
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Асенсио
|Команда
|Реал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2024
|30' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Осасуна (Памплона)
|42'