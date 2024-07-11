Вирджил Пинсон - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Вирджил
|Фамилия
|Пинсон
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Вирджил
|Фамилия
|Пинсон
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.11.2024
|61' - 90'
|Челси
|8:0
|Ноа
|Лига конференций, 3 тур
|24.10.2024
|1' - 90'
|Рапид
|1:0
|Ноа
|Лига конференций, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноа
|8
|4
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2024
|61' -90'
|Челси (Лондон)
|8:0
|Ноа (Армавир)
|24.10.2024
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Ноа (Армавир)
|03.10.2024
|1' -90'
|Ноа (Армавир)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|76' 58'
|29.08.2024
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|3:1
|Ноа (Армавир)
|88'
|20.08.2024
|46' -90'
|Ноа (Армавир)
|3:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|15.08.2024
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Ноа (Армавир)
|06.08.2024
|1' -78'
|Ноа (Армавир)
|3:1
|АЕК (Афины)
|34'
|01.08.2024
|Был в запасе
|Слима (Слима)
|0:0
|Ноа (Армавир)
|18.07.2024
|1' -90'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
|Ноа (Армавир)
|90'
|11.07.2024
|Был в запасе
|Ноа (Армавир)
|2:0
|Шкендия (Тетово)