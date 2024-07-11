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    Вирджил Пинсон - статистика

    #93 | Нападающий
    Имя Вирджил
    Фамилия Пинсон
    Команда Ноа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 февраля 1996 (28 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.11.2024 61' - 90' Челси 8:0 Ноа Лига конференций, 3 тур
    24.10.2024 1' - 90' Рапид 1:0 Ноа Лига конференций, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноа 8 4 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2024 61' -90' Челси (Лондон) 8:0 Ноа (Армавир)
    24.10.2024 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 Ноа (Армавир)
    03.10.2024 1' -90' Ноа (Армавир) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    76' 58'
    29.08.2024 1' -90' Ружомберок (Ружомберок) 3:1 Ноа (Армавир)
    88'
    20.08.2024 46' -90' Ноа (Армавир) 3:0 Ружомберок (Ружомберок)
    15.08.2024 1' -90' АЕК (Афины) 1:0 Ноа (Армавир)
    06.08.2024 1' -78' Ноа (Армавир) 3:1 АЕК (Афины)
    34'
    01.08.2024 Был в запасе Слима (Слима) 0:0 Ноа (Армавир)
    18.07.2024 1' -90' Шкендия (Тетово) 1:2 Ноа (Армавир)
    90'
    11.07.2024 Был в запасе Ноа (Армавир) 2:0 Шкендия (Тетово)
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