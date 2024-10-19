Томми Сетфорд - статистика
#36 | Вратарь
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Сетфорд
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Томми
|Фамилия
|Сетфорд
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлем
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.11.2024
|Был в запасе
|Интер
|1:0
|Арсенал
|Лига чемпионов, 4 тур
|30.10.2024
|1' - 90'
|Престон
|0:3
|Арсенал
|Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
|22.10.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|1:0
|Шахтер
|Лига чемпионов, 3 тур
|19.10.2024
|Был в запасе
|Борнмут
|2:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2024
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:3
|Арсенал (Лондон)