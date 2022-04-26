Сергей Малый - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Малый
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|79
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Малый
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|11
|4
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|02.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|3:1
|Шахтер (Караганда)
|14.09.2022
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|72' 36'
|05.09.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|27.08.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Тараз (Тараз)
|26.06.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|14.05.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|02.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|4:1
|Тобол (Костанай)
|26.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Астана (Астана)
|16.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|45'
|17.03.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)