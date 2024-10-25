Илья Сухов - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Сухов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Выкса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2007 (17 лет)
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Сухов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Выкса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.10.2024
|87' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2024
|87' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)