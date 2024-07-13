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    Самуэль Одеойибо - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Одеойибо
    Команда Елимай
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1993 (31 год)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.10.2024 1' - 90' Елимай 0:3 Астана Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
    03.10.2024 1' - 90' Жетысу 2:0 Елимай Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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