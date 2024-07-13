Самуэль Одеойибо - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Одеойибо
|Команда
|Елимай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1993 (31 год)
|Рост
|188
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Одеойибо
|Команда
|Елимай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1993 (31 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.10.2024
|1' - 90'
|Елимай
|0:3
|Астана
|Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
|03.10.2024
|1' - 90'
|Жетысу
|2:0
|Елимай
|Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Елимай
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|0:3
|Астана (Астана)
|03.10.2024
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|2:0
|Елимай (Семей)
|22.09.2024
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Елимай (Семей)
|90'
|15.09.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|31.08.2024
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:3
|Елимай (Семей)
|31'
|24.08.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|2:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|17.08.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|6:0
|Туран (Туркестан)
|03.08.2024
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|4:0
|Елимай (Семей)
|27.07.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|1:0
|Женис (Астана)
|13.07.2024
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|2:1
|Елимай (Семей)