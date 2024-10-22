Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Узбекистан
Греция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Португалия. Примейра
Команды
Спортинг
Лукас Тайбо
Главные новости
12:46
Реакция Семака на российский паспорт для Дугласа Сантоса
5
12:12
Официальная информация о матче Россия – Бруней
1
11:58
Пьянич: «Мой трансфер в ЦСКА – это история не про деньги»
5
11:37
Известно место России в новом рейтинге ФИФА
5
11:18
Реакция Заремы на заявку Промеса за дубайский клуб: «Хотя бы не позорится за «Спартак»
9
10:30
Пьянич: «Надеюсь, завтра ФИФА вернет Россию»
7
10:00
Жена Семака раскрыла главное семейное правило
7
09:42
Поле «Краснодара» назвали «огородом»
3
09:13
Пьянич объяснился за свои антироссийские высказывания
6
23 октября
11:10
ТОП-100 величайших футболистов в истории
19
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Россия. Первая лига
Россия. Кубок России
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
Россия. 2-я лига Лига Б - группа 1
Россия. 2-я лига Лига Б - группа 2
Россия. 2-я лига Лига Б - группа 3
Россия. 2-я лига Лига Б - группа 4
Россия. МФЛ
Россия. Женская Суперлига
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи
Лига наций
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Азиатская Лига чемпионов
Кубок Либертадорес
Копа Судамерикана
Лига чемпионов КОНКАКАФ
Кубок лиг Северной Америки
Африканская Лига чемпионов
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Англия. Чемпионшип
Англия. Первая Футбольная Лига
Англия. Вторая Футбольная Лига
Англия. Национальная Лига
Англия. Кубок Английской Лиги
Италия. Серия B
Италия. Кубок Италии
Испания. Сегунда
Германия. Вторая Бундеслига
Германия. Третья Лига
Германия. Кубок Германии
Франция. Лига 2
Франция. Третья лига
США. Major League Soccer
Украина. Премьер-Лига
Украина. Кубок Украины
Турция. Супер-Лига
Австралия. A-League
Австрия. Бундеслига
Азербайджан. Премьер-лига
Андорра. Примера Дивизио
Аргентина. Примера
Армения. Премьер-лига
Беларусь. Высшая лига
Беларусь. Первая Лига
Беларусь. Кубок Беларуси
Бельгия. Про-Лига
Болгария. Первая лига
Босния и Герцеговина. Премьер лига
Боливия. Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Бразилия. Серия А
Венгрия. ОТП Банк Лига
Вьетнам. Лига V
Гондурас. Лига Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ
Грузия. Лига Эровнули
Греция. Суперлига
Дания. Лига SAS
Ирландия. Премьер Дивизион
Кипр. Первый дивизион
Казахстан. Премьер-лига
Казахстан. Первая лига
Казахстан. Кубок Казахстана
Катар. Лига звезд
Китай. Суперлига
Литва. А-Лига
Люксембург. Национальный дивизион
Молдова. Национальный дивизион
Коста-Рика. Примера
Коста-Рика. Примера
Нидерланды. Eredivisie
Никарагуа. Примера
Никарагуа. Примера
Норвегия. Элитсериен
ОАЭ. Про Лига
Польша. Оранж Экстракласса
Португалия. Liga bwin
Парагвай. Примера
Перу. Лига 1
Румыния. Лига I
Северная Ирландия. Премьершип
Сербия. Супер Лига
Словакия. Найк Лига
Словения. Первая Лига
Финляндия. Вейккауслига
Таджикистан. Высший дивизион
Узбекистан. Суперлига
Узбекистан. Кубок Узбекистана
Уругвай. Примера
Хорватия. Хорватская футбольная лига
Черногория. Первая Лига
Чехия. Шанс Лига
Чили. Примера
Швеция. Аллсвенскан
Швейцария. Суперлига
Шотландия. Премьер-Лига
Шотландия. Чемпионшип
Эквадор. Серия А
Эстония. Премиум Лига
ЮАР. Премьершип
Южная Корея. K-League
Япония. J. League Дивизион 1
Кубок Америки
Олимпиада
Кубок наций Океании
Выберите команду
Акрон
Ахмат
Динамо
Динамо Мх
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Спартак
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Панама
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
13:11
«Просто сюр»: «Пари НН» – о судействе в матче с «Краснодаром»
13:05
Инсайдер Карпов возмущен отношением «Краснодара» к инвалидам
11:43
Видео
Мостовой – о голе ЦСКА с участием Пьянича: «Я против «Ювентуса» так же разыграл угловой»
1
11:18
Реакция Заремы на заявку Промеса за дубайский клуб: «Хотя бы не позорится за «Спартак»
9
10:30
Пьянич: «Надеюсь, завтра ФИФА вернет Россию»
7
10:00
Жена Семака раскрыла главное семейное правило
7
09:42
Поле «Краснодара» назвали «огородом»
3
09:20
Мостовой: «В РПЛ любой может играть до 40 лет, не только Пьянич»
1
09:13
Пьянич объяснился за свои антироссийские высказывания
6
09:08
Канчельскис заявил о желании пройти стажировку в «Спартаке»
3
08:56
Радимов заявил, что «Спартак» – аутсайдер матча с «Пари НН»
8
01:14
«Барса» отомстила «Баварии», все пары 1/4 финала Пути РПЛ, «Спартак» заинтересован в продаже Бонгонды и другие новости
00:51
Тимощук рассказал, как в «Зените» приняли Соболева
2
00:41
«Манчестер Сити» побил рекорд «Манчестер Юнайтед» 15-летней давности
1
00:29
Мусаев: «Если «Краснодар» проигрывает второму составу «Пари НН», трудно будет попасть в основу тем, кто сегодня начинал»
13
00:12
Только две команды еще не теряли очки в этом сезоне ЛЧ
23 октября
23:59
Лига чемпионов. «Ман Сити» уничтожил «Спарту», победы «Ливерпуля» и «Интера», поражение «Атлетико» и другие результаты
23:54
⚡ Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Баварию» (4:1) благодаря хет-трику Рафиньи
8
23:37
Онопко объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»
23:23
Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России
3
23:11
Фонбет Кубок России. «Краснодар» вылетел в Путь регионов, проиграв «Пари НН» (1:2)
34
22:56
Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Ростовом»
1
22:46
Губерниев – о паспорте РФ для Дугласа Сантоса: «Может, он так же искренне любит Россию, как Джефф Монсон»
2
22:35
Травмированный Дзюба – о состоянии здоровья: «Как у льва!»
6
22:22
Болельщик «Реала» отменил свадьбу ради посещения матча ЛЧ с «Боруссией Д»
1
Все новости
4
теста для вас
1
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
2
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
3
Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
4
Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
Главная
Португалия. Примейра
Команды
Спортинг
Лукас Тайбо
Статистика
Лукас Тайбо - статистика
#95 | Защитник
Имя
Лукас
Фамилия
Тайбо
Команда
Спортинг
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
2 марта 2006 (18 лет)
Рост
194
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
22.10.2024
Был в запасе
Штурм
0:2
Спортинг
Лига чемпионов, 3 тур
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: