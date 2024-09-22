Буба Сангаре - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Буба
|Фамилия
|Сангаре
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эльче
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Буба
|Фамилия
|Сангаре
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эльче
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.10.2024
|Был в запасе
|Рома
|0:1
|Интер
|Италия. Серия А, 8 тур
|06.10.2024
|Был в запасе
|Монца
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 7 тур
|03.10.2024
|Был в запасе
|Эльфсборг
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 2 тур
|29.09.2024
|Был в запасе
|Рома
|2:1
|Венеция
|Италия. Серия А, 6 тур
|26.09.2024
|Был в запасе
|Рома
|1:1
|Атлетик
|Лига Европы, 1 тур
|22.09.2024
|Был в запасе
|Рома
|3:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 5 тур