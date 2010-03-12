|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2010
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|07.07.2010
|38' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|14.05.2010
|1' -69'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|24.04.2010
|75' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.04.2010
|60' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:4
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|11.04.2010
|80' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|02.04.2010
|85' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.03.2010
|76' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|18.03.2010
|79' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:2
|12.03.2010
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)