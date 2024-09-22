Майкл Амейо - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Амейо
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лодзь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 2000 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Амейо
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лодзь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 2000 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.10.2024
|62' - 90'
|Польша
|3:3
|Хорватия
|Лига наций, 4 тур
|12.10.2024
|76' - 90'
|Польша
|1:3
|Португалия
|Лига наций, 3 тур
|05.10.2024
|1' - 90'
|Радомяк
|0:2
|Ракув
|Польша. Экстракласа, 11 тур
|33'
|28.09.2024
|73' - 90'
|Ракув
|2:0
|Пуща
|Польша. Экстракласа, 10 тур
|22.09.2024
|1' - 87'
|Ракув
|5:1
|Заглембе
|Польша. Экстракласа, 9 тур
|53'