Логи Томассон - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Логи
|Фамилия
|Томассон
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Логи
|Фамилия
|Томассон
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.10.2024
|1' - 90'
|Исландия
|2:4
|Турция
|Лига наций, 4 тур
|81'
|11.10.2024
|46' - 90'
|Исландия
|2:2
|Уэльс
|Лига наций, 3 тур
|69' 72'
|29.09.2024
|1' - 90'
|Стремсгодсет
|1:1
|ХамКам
|Норвегия. Элитсериен, 24 тур
|21.09.2024
|1' - 90'
|Стремсгодсет
|2:1
|Сарпсборг 08
|Норвегия. Элитсериен, 23 тур