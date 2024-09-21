Олег Суворов - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Суворов
|Команда
|Кубань
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 2006 (18 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Суворов
|Команда
|Кубань
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 2006 (18 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.10.2024
|Был в запасе
|Кубань
|2:0
|Калуга
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
|06.10.2024
|Был в запасе
|Текстильщик
|1:2
|Кубань
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
|29.09.2024
|Был в запасе
|Кубань
|2:1
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
|21.09.2024
|Был в запасе
|Сибирь
|1:2
|Кубань
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур