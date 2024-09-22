Сандро Йованович - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Сандро
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Сандро
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.10.2024
|Был в запасе
|Казахстан
|0:1
|Словения
|Лига наций, 4 тур
|06.10.2024
|1' - 90'
|Олимпия
|0:1
|Копер
|Словения. Первая Лига, 11 тур
|22.09.2024
|1' - 90'
|Копер
|0:0
|Мура 05
|Словения. Первая Лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч