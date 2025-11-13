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Камбоджа
#29 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камбоджа
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Гонконг
1 : 1
13.11.2025
Камбоджа
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Камбоджа
1 : 2
05.06.2025
Таджикистан
1' - 90'
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