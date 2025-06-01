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Christián Bacinsky
Статистика
Christián Bacinsky - статистика
Завершил карьеру
#13 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Дукла
1 : 1
01.06.2025
Вишков
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Вишков
0 : 0
28.05.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Словацко
3 : 2
17.05.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
2 : 3
11.05.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
2 : 0
03.05.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
2 : 2
27.04.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Виктория
4 : 2
19.04.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Дукла
1 : 2
12.04.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Млада Болеслав
0 : 1
06.04.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Дукла
0 : 0
29.03.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Дукла
0 : 0
12.03.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Слован
1 : 1
02.03.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Дукла
1 : 3
22.02.2025
Сигма
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Словацко
0 : 0
15.02.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Дукла
1 : 2
14.12.2024
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Яблонец
2 : 1
07.12.2024
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Дукла
1 : 2
04.12.2024
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Дукла
1 : 1
30.11.2024
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Богемианс 1905
3 : 1
24.11.2024
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
6 : 0
09.11.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Дукла
0 : 1
02.11.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Славия
3 : 0
27.10.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
1 : 1
05.10.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Был в запасе
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