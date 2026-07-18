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Nguyen Van Vi
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Nguyen Van Vi - статистика
Завершил карьеру
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
Отбор Кубка Азии 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Был в запасе
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