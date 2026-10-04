Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Никита Платон - статистика

Акрон-2
14 декабря 2006 (19)
#67 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
0 : 1
27.09.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
2 : 2
06.09.2026
Акрон
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон-2
16
2
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
0 : 1
27.09.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Химик
1 : 2
20.09.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Акрон-2
2 : 0
26.07.2026
Челябинск-2
1' - 90'
10'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
07.06.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Победа
1 : 3
31.05.2026
Акрон-2
1' - 90'
3'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Акрон-2
3 : 1
24.05.2026
Урал-2
1' - 90'
18'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
3 : 1
17.05.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Акрон-2
1 : 5
10.05.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
2 : 1
03.05.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
1 : 2
29.04.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Оренбург-2
3 : 1
26.04.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
1 : 0
19.04.2026
Рубин-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Носта
2 : 2
12.04.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Акрон-2
5 : 0
06.04.2026
Динамо Брл
1' - 90'
51'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
Вагнер Лав определил лучшего российского нападающего, против которого играл
09:05
Агент рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к Тюкавину
08:59
Тренера Португалии обвинили в том, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
Миранчук – о сборной: «Нынешнее поколение очень жалко, обидно за пацанов»
08:19
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
1
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
3
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
3
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+