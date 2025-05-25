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Gerard Hernández
Статистика
Gerard Hernández - статистика
Завершил карьеру
#31 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльче
2 : 0
25.05.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Уэска
2 : 1
17.05.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Эльче
1 : 3
10.05.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Бургос
0 : 1
03.05.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Гранада
1 : 1
26.04.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Кадис
0 : 1
12.04.2025
Эльче
84' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эльче
1 : 0
07.04.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Кордоба
1 : 2
30.03.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Эльче
2 : 0
22.03.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Овьедо
1 : 1
14.03.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Эльче
3 : 1
08.03.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Расинг
2 : 0
02.03.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Эльче
2 : 1
23.02.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Альмерия
1 : 1
17.02.2025
Эльче
72' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Эльче
2 : 0
09.02.2025
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Мирандес
3 : 0
01.02.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Эльче
2 : 0
24.01.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Спортинг
1 : 1
18.01.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Эльче
1 : 0
12.01.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Кастельон
0 : 2
22.12.2024
Эльче
1' - 72'
Испания. Сегунда, 20 тур
Эльче
3 : 0
19.12.2024
Расинг
80' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Эльденсе
0 : 0
14.12.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Эльче
2 : 1
07.12.2024
Кадис
69' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Тенерифе
1 : 1
30.11.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльче
4 : 0
24.11.2024
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Леванте
1 : 1
16.11.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльче
1 : 2
08.11.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Эйбар
0 : 2
02.11.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльче
1 : 0
27.10.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Картахена
0 : 0
23.10.2024
Эльче
1' - 46'
Испания. Сегунда, 10 тур
Эльче
2 : 1
20.10.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльче
0 : 0
13.10.2024
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
05.10.2024
Эльче
1' - 66'
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
1' - 61'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
1' - 62'
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
1' - 60'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
1' - 63'
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
81' - 90'
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