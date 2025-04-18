Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Miguel Menino - статистика

Завершил карьеру
#93 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
22
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
0 : 0
07.04.2025
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 2
02.04.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Фаренсе
0 : 1
15.03.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
2 : 2
08.03.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
2 : 2
23.02.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фаренсе
0 : 1
16.02.2025
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
3 : 1
02.02.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 2
25.01.2025
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Морейренcе
0 : 0
19.01.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 0
05.01.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
2 : 2
29.12.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 1
09.11.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
1 : 2
02.11.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
2 : 0
27.10.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
1 : 0
06.10.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
Был в запасе
Главные новости
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
Сын Юрана думал о смене фамилии
00:28
Карпин назвал самое ценное качество нынешней сборной России
00:12
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:41
3
«Спартак» потратит 25+ миллионов на новый контракт Барко
Вчера, 23:29
1
Барко мог бесплатно уйти из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 22:58
7
Список финалистов премии Golden Boy-2026
Вчера, 22:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+