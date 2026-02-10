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Динамо
Эль-Мехди Маухуб
Статистика
€ 1 млн
Эль-Мехди Маухуб - статистика
Динамо
5 июня 2003 (23), Касабланка
#14 | Нападающий
186 см
Марокко
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
75' - 90'
86'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
06.02.2026
Динамо
65' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Зенит
2 : 1
03.02.2026
Динамо
63' - 90'
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