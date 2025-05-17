Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ross Docherty - статистика

Завершил карьеру
#23 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди Юнайтед
21
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
3 : 1
14.05.2025
Данди Юнайтед
1' - 80'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
10.05.2025
Сент-Миррен
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хиберниан
3 : 1
03.05.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
56'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди Юнайтед
0 : 5
26.04.2025
Селтик
1' - 60'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
12.04.2025
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хартс
0 : 1
06.04.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
88'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Росс Каунти
0 : 1
30.03.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди Юнайтед
2 : 4
16.03.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
22.02.2025
Мазервелл
1' - 33'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
3 : 0
15.02.2025
Данди Юнайтед
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Килмарнок
1 : 0
01.02.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Миррен
0 : 1
11.01.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 0
08.01.2025
Данди Юнайтед
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
05.01.2025
Хартс
39' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди
1 : 2
02.01.2025
Данди Юнайтед
1' - 84'
32'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
29.12.2024
Абердин
46' - 90'
63'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
26.12.2024
Данди Юнайтед
71' - 90'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
22.12.2024
Селтик
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
0 : 1
05.10.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Килмарнок
3 : 3
28.09.2024
Данди Юнайтед
1' - 75'
69'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
15.09.2024
Рейнджерс
34' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хартс
0 : 1
01.09.2024
Данди Юнайтед
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
24.08.2024
Сент-Джонстон
79' - 90'
Главные новости
Юран: «Конечно, я привел бы «Спартак» к чемпионству, но меня боятся приглашать»
20:49
1
«Динамо» отреагировало на завершение карьеры Овечкина в НХЛ
20:15
Карпин честно ответил, просили ли «Зенит» и «Краснодар» отпустить игроков из сборной
19:59
Червиченко поделился опасением насчет продления контракта Барко
19:31
3
«Страшнее наркомании»: Юран – о лудомании у своего игрока
19:17
1
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
18:35
1
ФотоРоналду кардинально сменил имидж после побега из сборной Португалии
18:29
4
Раскрыта зарплата Барко по новому контракту
17:53
22
Генич отреагировал на скандальную выходку Губерниева
17:33
4
«Спартак» – лучшая команда Европы по важному показателю
16:51
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+