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Kristian Chachev
Статистика
Kristian Chachev - статистика
Локомотив
#21 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Спартак Варна
0 : 1
20.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
0 : 2
16.09.2026
ЦСКА София
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
06.09.2026
Лудогорец
Был в запасе
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Болгария. Первая лига 2024/2025
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