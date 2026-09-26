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Англия. Первая лига
Команды
Плимут Аргайл
Матиас Росс
Статистика
€ 750 тыс
Матиас Росс - статистика
Плимут Аргайл
15 января 2001 (25), Ольборг
#2 | Защитник
190 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
26.09.2026
Бертон Альбион
74' - 90'
86'
Англия. Первая лига, 7 тур
Блэкпул
2 : 4
19.09.2026
Плимут Аргайл
66' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Плимут Аргайл
3 : 0
12.09.2026
Барнсли
63' - 90'
76'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Первая лига 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Плимут Аргайл
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Плимут Аргайл
2 : 4
25.08.2026
Ковентри
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Плимут Аргайл
2 : 0
10.08.2026
Эксетер Сити
1' - 77'
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