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Лига 1 2025/2026
Команды
Ле Ман
Антуан Рабийяр
Статистика
Антуан Рабийяр - статистика
Ле Ман
22 сентября 1995 (31)
#9 | Нападающий
180 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
72' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
61' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ле Ман
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
72' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
61' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
3 : 2
30.08.2026
Ле Ман
68' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
22.08.2026
Брест
1' - 90'
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