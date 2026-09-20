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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Хайдук
Матье Акапандье
Статистика
€ 700 тыс
Матье Акапандье - статистика
Хайдук
14 декабря 2004 (21)
#22 | Защитник
182 см
Мадагаскар | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Риека
3 : 0
20.09.2026
Хайдук
1' - 73'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Хайдук
1 : 0
13.09.2026
Славен Белупо
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Рудеш
0 : 4
06.09.2026
Хайдук
1' - 90'
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Лига конференций 2026/2027
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Франция. Лига 1 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайдук
4
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
1' - 63'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
1' - 90'
64'
Лига Европы, 1 раунд
Жилина
2 : 1
16.07.2026
Хайдук
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Хайдук
2 : 0
09.07.2026
Жилина
1' - 90'
22'
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