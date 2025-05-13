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Marco Meli
Статистика
Marco Meli - статистика
Завершил карьеру
#14 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Юве Стабиа
27
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Юве Стабиа
0 : 0
13.05.2025
Сампдория
86' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Юве Стабиа
1 : 2
09.05.2025
Реджана 1919
87' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
66' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Юве Стабиа
2 : 0
01.05.2025
Катанцаро
70' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Зюйдтироль
2 : 0
27.04.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Кремонезе
1 : 1
13.04.2025
Юве Стабиа
85' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Юве Стабиа
1 : 0
05.04.2025
Салернитана
70' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Чезена
1 : 2
30.03.2025
Юве Стабиа
69' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Юве Стабиа
2 : 1
15.03.2025
Модена
78' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Мантова
1 : 1
08.03.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Юве Стабиа
0 : 1
01.03.2025
Циттаделла
87' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Пиза
3 : 1
22.02.2025
Юве Стабиа
69' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Юве Стабиа
3 : 0
16.02.2025
Козенца
73' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Юве Стабиа
3 : 1
09.02.2025
Бари
88' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Сассуоло
2 : 0
01.02.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Юве Стабиа
2 : 1
25.01.2025
Каррарезе
73' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Палермо
1 : 0
19.01.2025
Юве Стабиа
46' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
1 : 1
12.01.2025
Юве Стабиа
60' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Юве Стабиа
1 : 1
29.12.2024
Фрозиноне
79' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
2 : 1
26.12.2024
Юве Стабиа
80' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Юве Стабиа
1 : 0
22.12.2024
Чезена
74' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Салернитана
1 : 2
15.12.2024
Юве Стабиа
84' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Юве Стабиа
2 : 1
06.12.2024
Зюйдтироль
84' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Циттаделла
2 : 2
30.11.2024
Юве Стабиа
63' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Юве Стабиа
0 : 0
23.11.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
0 : 3
10.11.2024
Специя
66' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Каррарезе
0 : 0
02.11.2024
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Юве Стабиа
2 : 2
29.10.2024
Сассуоло
67' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
1 : 2
20.10.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
1 : 2
04.10.2024
Юве Стабиа
63' - 90'
81'
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
63' - 90'
77'
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
90' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Катанцаро
0 : 0
25.08.2024
Юве Стабиа
86' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Бари
1 : 3
17.08.2024
Юве Стабиа
88' - 90'
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