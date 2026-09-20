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Ла Лига 2026/2027
Команды
Хетафе
Диего Феррер
Статистика
Диего Феррер - статистика
Хетафе
1 января 2007 (19)
#35 | Вратарь
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
23.08.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
Был в запасе
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