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Команды
Барселона
Марк Берналь
Статистика
€ 30 млн
Марк Берналь - статистика
Барселона
26 мая 2007 (19)
#22 | Полузащитник
191 см
Испания
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
86' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
61' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
66' - 90'
90'
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
5 : 1
09.09.2026
Фейеноорд
63' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
62' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Испании 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Барселона
7
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
86' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
61' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
66' - 90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
62' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
1' - 64'
21'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
1' - 63'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
1' - 80'
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