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Alex Redolfi
Статистика
Alex Redolfi - статистика
Завершил карьеру
#5 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мантова
18
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 35 тур
Кремонезе
4 : 2
25.04.2025
Мантова
1' - 6'
4'
Италия. Серия В, 33 тур
Мантова
2 : 2
13.04.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Брешиа
1 : 2
05.04.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Мантова
2 : 0
29.03.2025
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Мантова
1 : 1
08.03.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Фрозиноне
2 : 1
01.03.2025
Мантова
1' - 33'
Италия. Серия В, 27 тур
Мантова
0 : 1
22.02.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Палермо
2 : 2
16.02.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Мантова
0 : 3
08.02.2025
Сассуоло
90' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Модена
3 : 1
01.02.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Мантова
2 : 2
25.01.2025
Сампдория
1' - 63'
Италия. Серия В, 22 тур
Циттаделла
1 : 2
18.01.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Козенца
2 : 2
12.01.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Мантова
0 : 2
29.12.2024
Реджана 1919
1' - 90'
44'
Италия. Серия В, 19 тур
Специя
1 : 1
26.12.2024
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Мантова
3 : 1
21.12.2024
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Зюйдтироль
2 : 2
14.12.2024
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Мантова
2 : 3
07.12.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
2 : 2
23.11.2024
Мантова
1' - 31'
Италия. Серия В, 13 тур
Мантова
1 : 0
09.11.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Сассуоло
1 : 0
03.11.2024
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
30.10.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
1 : 0
27.10.2024
Мантова
1' - 90'
8'
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
1 : 1
20.10.2024
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Мантова
1 : 1
06.10.2024
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
1' - 90'
58'
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
1' - 90'
81'
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
1' - 46'
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
1 : 0
28.08.2024
Мантова
1' - 90'
31'
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 2
25.08.2024
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Реджана 1919
2 : 2
18.08.2024
Мантова
1' - 90'
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