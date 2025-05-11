Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Rivaldo - статистика

Завершил карьеру
#70 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
0 : 0
07.04.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 2
02.04.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
3 : 1
02.02.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 2
25.01.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Морейренcе
0 : 0
19.01.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 0
05.01.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 1
09.11.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
1 : 2
02.11.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
2 : 0
27.10.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
1 : 0
06.10.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
0 : 5
23.08.2024
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 0
17.08.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
1 : 2
11.08.2024
Морейренcе
1' - 90'
Главные новости
Сафонов: «В России будет молодежь, которая с детства за «ПСЖ»
12:29
Тренер Португалии: «Роналду не может закончить карьеру в сборной со слезами»
12:14
1
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
1
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
11
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
10
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
1
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+