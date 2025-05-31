Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Emirhan Basyigit - статистика

Завершил карьеру
#53 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 3
13.04.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
3 : 1
09.03.2025
Гезтепе
75' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
03.03.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 1
22.02.2025
Коньяспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
2 : 1
15.02.2025
Сивасспор
28' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Сивасспор
0 : 2
08.02.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Эюпспор
1 : 0
31.01.2025
Сивасспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
20.01.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
12.01.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
1' - 58'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
4 : 0
10.11.2024
Сивасспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Сивасспор
2 : 1
02.11.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
3 : 2
05.10.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
1' - 84'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 0
11.08.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Главные новости
Сафонов: «В России будет молодежь, которая с детства за «ПСЖ»
12:29
Тренер Португалии: «Роналду не может закончить карьеру в сборной со слезами»
12:14
1
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
1
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
10
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
10
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
1
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+