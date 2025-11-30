Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

William Da Rocha - статистика

КФУМ-Камератене
#12 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КФУМ-Камератене
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сандефьорд
2 : 0
30.11.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
КФУМ-Камератене
1 : 2
21.11.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
1 : 1
09.11.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
19.10.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
05.10.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
01.10.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
14.09.2025
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Брюне
0 : 0
10.08.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
4 : 1
03.08.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
0 : 5
26.07.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
19.07.2025
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
0 : 2
13.07.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
06.07.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 3
29.06.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
5 : 0
22.06.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
1 : 1
01.06.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
КФУМ-Камератене
0 : 1
26.05.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.05.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 3
11.05.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
0 : 0
02.05.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Буде-Глимт
3 : 0
27.04.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
КФУМ-Камератене
1 : 3
21.04.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Главные новости
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
1
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
4
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
8
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
4
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+