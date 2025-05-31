Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Bunyamin Balat - статистика

Завершил карьеру
#21 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
20
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
3 : 1
27.04.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
0 : 1
19.04.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
6 : 0
14.04.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
0 : 2
04.04.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
1' - 79'
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 2
09.03.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.03.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Адана Демирспор
3 : 5
02.02.2025
Касымпаша
1' - 61'
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
3 : 2
26.01.2025
Адана Демирспор
46' - 90'
52'
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
0 : 4
19.01.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 0
12.01.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Адана Демирспор
0 : 1
04.01.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 1
16.12.2024
Бешикташ
90' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
3 : 1
07.12.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 1
30.11.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Адана Демирспор
1 : 2
17.08.2024
Ризеспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
1 : 0
10.08.2024
Адана Демирспор
65' - 90'
Главные новости
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
2
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
5
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
3
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+