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Южная Корея. Кей-лига
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Кимчхон Сангму
Roh Kyung-ho
Статистика
Roh Kyung-ho - статистика
Кимчхон Сангму
#53 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Кимчхон Сангму
2 : 2
06.09.2026
Кванджу
86' - 90'
Статистика по турнирам
Южная Корея. Кей-лига 2026
Южная Корея. Кей-лига 2025
Южная Корея. Кей-лига 2024
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