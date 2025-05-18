Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Andreas Ludwig - статистика

Завершил карьеру
#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ульм 1846
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 2
18.05.2025
Пройссен
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Гамбург
6 : 1
10.05.2025
Ульм 1846
67' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ульм 1846
1 : 2
03.05.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Ульм 1846
2 : 3
20.04.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ульм 1846
1 : 0
12.04.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
2 : 1
06.04.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ульм 1846
2 : 1
28.03.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Карлсруэ
0 : 0
16.03.2025
Ульм 1846
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Ульм 1846
0 : 0
22.02.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 0
16.02.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Ульм 1846
0 : 2
08.02.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Фортуна
3 : 2
01.02.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ульм 1846
5 : 1
26.01.2025
Ян Регенсбург
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
18.01.2025
Ульм 1846
1' - 46'
28'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
0 : 0
21.12.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ульм 1846
1 : 1
14.12.2024
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3 : 2
07.12.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ульм 1846
1 : 1
01.12.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 2
23.11.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Магдебург
0 : 0
09.11.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
27.10.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ульм 1846
0 : 1
20.10.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
2 : 0
05.10.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Ян Регенсбург
1 : 0
09.08.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
1
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+