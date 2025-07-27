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Rômulo
Статистика
Rômulo - статистика
Завершил карьеру
#19 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеара
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 2
27.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
0 : 1
17.07.2025
Коринтианс
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
1 : 0
04.05.2025
Витория
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сеара
1 : 1
27.04.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Брагантино
2 : 2
01.04.2025
Сеара
75' - 90'
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