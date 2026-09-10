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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Gabriel Carvalho
Статистика
Gabriel Carvalho - статистика
Шахтер
#25 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 2
05.09.2026
Шахтер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2025
Кубок Либертадорес 2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026
Бразилия. Серия А 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 10 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
25.05.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
4 : 0
12.05.2025
Интернасьонал
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коринтианс
4 : 2
04.05.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
3 : 1
26.04.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
20.04.2025
Интернасьонал
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
0 : 1
17.04.2025
Палмейрас
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 0
14.04.2025
Интернасьонал
Был в запасе
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