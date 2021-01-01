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Ллойд Секстон
Трансферы
Ллойд Секстон - трансферы
Завершил карьеру
18 апреля 1990 (36)
#27 | Вратарь
180 см
Англия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.21 / -
Сундсвалль
Завершил
Завершил
01.07.10 / 01.07.11
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