Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Kevin Holt - статистика

Завершил карьеру
#22 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди Юнайтед
23
2
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Килмарнок
1 : 0
01.02.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
26.01.2025
Рейнджерс
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Миррен
0 : 1
11.01.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
05.01.2025
Хартс
1' - 90'
65'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди
1 : 2
02.01.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
88'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
29.12.2024
Абердин
1' - 90'
90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
26.12.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
22.12.2024
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Мазервелл
4 : 3
14.12.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.12.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
30.11.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
79'
90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Рейнджерс
1 : 1
23.11.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хиберниан
1 : 1
03.11.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
30.10.2024
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
1 : 0
26.10.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
19.10.2024
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
0 : 1
05.10.2024
Данди Юнайтед
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Килмарнок
3 : 3
28.09.2024
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
15.09.2024
Рейнджерс
1' - 34'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хартс
0 : 1
01.09.2024
Данди Юнайтед
1' - 40'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
24.08.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
59'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.08.2024
Данди
1' - 90'
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
3
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
1
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
5
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
5
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+