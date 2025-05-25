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Marvis Ogiomade
Статистика
Marvis Ogiomade - статистика
Завершил карьеру
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
28
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
1' - 55'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
62' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
61' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
3 : 0
19.04.2025
Динамо
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Динамо
1 : 1
13.04.2025
Теплице
1' - 75'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 0
05.04.2025
Динамо
1' - 68'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Градец-Кралове
1 : 0
30.03.2025
Динамо
1' - 78'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
1' - 79'
2'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 1
08.03.2025
Динамо
1' - 72'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Динамо
0 : 4
01.03.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Спарта
2 : 1
22.02.2025
Динамо
82' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Динамо
2 : 3
15.02.2025
Яблонец
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 0
09.02.2025
Динамо
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
7 : 2
15.12.2024
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Динамо
0 : 4
08.12.2024
Млада Болеслав
1' - 75'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
5 : 0
04.12.2024
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Пардубице
0 : 0
01.12.2024
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Динамо
0 : 4
24.11.2024
Славия
54' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Теплице
5 : 2
10.11.2024
Динамо
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Динамо
0 : 0
03.11.2024
Слован
46' - 90'
83'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Карвина
4 : 1
20.10.2024
Динамо
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
0 : 2
05.10.2024
Словацко
56' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
2 : 1
29.09.2024
Динамо
59' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
1' - 54'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
1' - 74'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Динамо
1 : 3
04.08.2024
Пардубице
55' - 90'
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