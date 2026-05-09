Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Baran Mogultay - статистика

Аланьяспор
#18 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 3
27.04.2026
Самсунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 0
19.04.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.04.2026
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
5 : 0
18.03.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 2
14.03.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
0 : 0
09.03.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Галатасарай
3 : 1
28.02.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 2
21.02.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Аланьяспор
2 : 1
14.02.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
2 : 2
08.02.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 3
31.01.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
1 : 1
25.01.2026
Аланьяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
2 : 3
18.01.2026
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Аланьяспор
2 : 0
21.12.2025
Карагюмрюк
84' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор
0 : 0
13.12.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
08.12.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Самсунспор
1 : 1
01.12.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.11.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
25.10.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
2 : 2
17.09.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
3
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
2
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+