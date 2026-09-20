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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хэкен
Mads Agger
Статистика
Mads Agger - статистика
Хэкен
#7 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Кальмар
0 : 5
20.09.2026
Хэкен
65' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хэкен
1 : 1
11.09.2026
Мьеллбю
72' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
ГАИС
0 : 0
05.09.2026
Хэкен
69' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Дания. Суперлига 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
21
3
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 21 тур
Брондбю
0 : 0
23.02.2026
Сендерийск
1' - 84'
Дания. Суперлига, 20 тур
Сендерийск
2 : 1
16.02.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Нордшелланд
2 : 1
08.02.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Копенгаген
0 : 2
07.12.2025
Сендерийск
1' - 70'
Дания. Суперлига, 17 тур
Сендерийск
2 : 2
28.11.2025
Виборг
1' - 82'
3, 53'
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 1
23.11.2025
Мидтьюлланд
1' - 64'
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 3
09.11.2025
Сендерийск
1' - 76'
59'
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
1' - 90'
44'
Дания. Суперлига, 13 тур
Рандерс
0 : 0
26.10.2025
Сендерийск
1' - 90'
59'
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 0
20.10.2025
Фредерисия
1' - 62'
9'
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
1 : 1
03.10.2025
Сендерийск
1' - 84'
Дания. Суперлига, 10 тур
Сендерийск
1 : 2
27.09.2025
Копенгаген
46' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 2
21.09.2025
Сендерийск
68' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Сендерийск
0 : 1
12.09.2025
Рандерс
66' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
0 : 2
31.08.2025
Сендерийск
1' - 63'
Дания. Суперлига, 6 тур
Сендерийск
2 : 0
24.08.2025
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
1' - 74'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
1 : 0
08.08.2025
Сендерийск
46' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
3 : 2
03.08.2025
Нордшелланд
1' - 60'
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
6 : 2
28.07.2025
Сендерийск
1' - 81'
9'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
1 : 1
20.07.2025
Орхус
1' - 77'
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