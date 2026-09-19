Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Швеция. Аллсвенскан
Команды
Броммапойкарна
Lukas Björklund
Статистика
Lukas Björklund - статистика
Броммапойкарна
#30 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Броммапойкарна
0 : 1
19.09.2026
Гетеборг
61' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хаммарбю
3 : 1
13.09.2026
Броммапойкарна
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Броммапойкарна
2 : 1
06.09.2026
Эльфсборг
90' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Дания. Суперлига 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 6 тур
Сендерийск
2 : 0
24.08.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
1' - 58'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
1 : 0
08.08.2025
Сендерийск
71' - 90'
82'
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
3 : 2
03.08.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
6 : 2
28.07.2025
Сендерийск
68' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
1 : 1
20.07.2025
Орхус
80' - 90'
Главные новости
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
Фото
Стало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
1
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
2
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Стало известно, ведутся ли переговоры о прощальном матче Роналду за Португалию
Вчера, 22:36
Тихонов назвал 2 футболистов, которые делают игру в «Зените»
Вчера, 22:13
Семак критически оценил готовность игрока «Зенита» после товарищеского матча
Вчера, 21:49
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+