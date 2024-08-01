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John Gruffydd
Статистика
John Gruffydd - статистика
Завершил карьеру
#4 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карнарвон Таун
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Карнарвон Таун
0 : 5
01.08.2024
Легия
1' - 90'
15'
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