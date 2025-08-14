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Mor Talla Gaye
Статистика
Mor Talla Gaye - статистика
Завершил карьеру
#70 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
РФШ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
1' - 90'
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