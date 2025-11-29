Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Руслан Розиев - статистика

Нафтан
10 ноября 2002 (23)
#31 | Нападающий
183 см
Узбекистан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нафтан
27
7
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
2 : 0
29.11.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
5 : 0
23.11.2025
Нафтан
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 2
08.11.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
01.11.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 3
25.10.2025
Динамо Мн
1' - 80'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
5 : 3
04.10.2025
Гомель
1' - 75'
52, 62'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
25.09.2025
Нафтан
1' - 90'
30, 45'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
5 : 0
19.09.2025
Молодечно
1' - 90'
19'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан
2 : 2
29.08.2025
Ислочь
36' - 90'
53'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
64' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо-Брест
2 : 0
10.08.2025
Нафтан
1' - 66'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 3
02.08.2025
Минск
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Арсенал
0 : 1
06.07.2025
Нафтан
71' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Слуцк
1 : 0
21.06.2025
Нафтан
1' - 42'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Нафтан
0 : 1
15.06.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 0
31.05.2025
Нафтан
1' - 76'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 3
20.05.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Гомель
2 : 0
16.05.2025
Нафтан
1' - 84'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
0 : 3
12.05.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 69'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Молодечно
0 : 2
02.05.2025
Нафтан
1' - 66'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
1' - 60'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
3 : 0
19.04.2025
Нафтан
1' - 82'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
0 : 3
12.04.2025
МЛ Витебск
1' - 90'
79'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
2 : 0
05.04.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
2 : 2
30.03.2025
Динамо-Брест
1' - 90'
79'
Главные новости
Мостовой и Тихонов составили команды-мечты для прощального матча за «Спартак»
19:27
Комментаторам «Матч ТВ» предложили массово покинуть канал
19:21
1
Розенбаум – о российских игроках: «Волосы выбелены, татухи, гетры приспущены, цветные бутсы, а мяч отскакивает»
19:00
1
Юран – о неизвестных иностранных тренерах: «Бац – и уже «Спартак» тренирует»
18:53
4
Стало известно, почему Роналду может вернуться в сборную Португалии
18:34
При Федуне игроки попадали в «Спартак» в обход скаутской службы
18:23
3
Пономарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
17:53
Зидан сказал, что думает о Роналду
17:23
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил клуб Первой лиги
17:11
1
Глебов: «Хочется верить, что Россия может играть на равных с Испанией и Францией»
16:20
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+