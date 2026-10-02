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Румыния. Лига I
Команды
Арджеш Питешти
Igor Nikić
Статистика
Igor Nikić - статистика
Арджеш Питешти
#77 | Вратарь
Черногория
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Был в запасе
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
3 : 1
18.09.2026
Арджеш Питешти
1' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Мирандес
2 : 1
26.04.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
3 : 1
20.04.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Мирандес
2 : 2
12.04.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Сарагоса
1 : 2
05.04.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Мирандес
2 : 1
22.03.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
0 : 2
13.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Бургос
2 : 0
07.03.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Мирандес
1 : 1
15.02.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Спортинг
3 : 0
24.01.2026
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Мирандес
1 : 2
18.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Мирандес
2 : 2
10.01.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Эйбар
2 : 1
02.01.2026
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Мирандес
1 : 2
21.12.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Кастельон
3 : 1
15.12.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.12.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Мирандес
1 : 0
30.11.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Малага
3 : 2
23.11.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Мирандес
2 : 1
07.11.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Леонеса
3 : 2
01.11.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Мирандес
1 : 3
25.10.2025
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Вальядолид
1 : 1
05.10.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
0 : 1
26.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 1
20.09.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
1 : 5
13.09.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 2
31.08.2025
Мирандес
1' - 46'
Испания. Сегунда, 2 тур
Мирандес
0 : 1
23.08.2025
Уэска
1' - 90'
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