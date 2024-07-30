Александр Андреев - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2009 (15 лет)
|Имя
|Александр
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2009 (15 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2024
|78' -90'
|2DROTS (Москва)
|1:0
|Строгино (Москва)