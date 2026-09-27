Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур