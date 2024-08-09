Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Даниил Резниченко - статистика

    #81 | Нападающий
    Имя Даниил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Резниченко
    Команда ЦСКА
    Состав Молодежный
    Родной город Сочи
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 ноября 2006 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.11.2024 Был в запасе Спартак М (мол) 1:3 ЦСКА (мол) Россия. МФЛ, 9 тур
    25.10.2024 Был в запасе ЦСКА (мол) 0:0 Краснодар (мол) Россия. МФЛ, 8 тур
    18.10.2024 Был в запасе Локомотив (мол) 1:2 ЦСКА (мол) Россия. МФЛ, 7 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА (мол) 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2024 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    25.10.2024 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    18.10.2024 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    04.10.2024 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Сочи (мол) (Сочи)
    27.09.2024 67' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    20.09.2024 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 4:2 Спартак М (мол) (Москва)
    13.09.2024 74' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    30.08.2024 82' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    23.08.2024 83' -90' Сочи (мол) (Сочи) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    09.08.2024 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    02.08.2024 72' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    26.07.2024 73' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 6:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    19.07.2024 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    12.07.2024 77' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 7:2 Факел (мол) (Воронеж)
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 