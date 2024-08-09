Даниил Резниченко - статистика
#81 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Резниченко
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сочи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 2006 (18 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Резниченко
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сочи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.11.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 9 тур
|25.10.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол)
|0:0
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 8 тур
|18.10.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол)
|1:2
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|25.10.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|18.10.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|04.10.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)
|27.09.2024
|67' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.09.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|13.09.2024
|74' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.08.2024
|82' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|23.08.2024
|83' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.08.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|02.08.2024
|72' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|26.07.2024
|73' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|12.07.2024
|77' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|7:2
|Факел (мол) (Воронеж)